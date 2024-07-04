«الصحة» تحدد مؤهلات وخبرات المهنيين بـ«مراكز الإنجاب»

ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن التخصصات والأعداد والمؤهلات والخبرات الواجب توفرها في الكادر الصحي والفني والإداري بمراكز المساعدة الطبية على الإنجاب، وذلك وفق مجموعة من الضوابط.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تطبيق الضوابط المحددة على مراكز المساعدة الطبية على الإنجاب التي يتم ترخيصها لاحقاً، والمراكز التي تم ترخيصها في وقت سابق، باستثناء الشروط المتعلقة بتوفر المؤهلات والخبرات، فتطبق على حالات التوظيف والتعيين الجديدة للكادر الصحي والفني التي يتم القيام بها بعد ذلك.

ويأتي قرار الوزارة، في إطار تنظيم مزاولة العمل في مجال مراكز المساعدة الطبية على الإنجاب، وتضمّ دولة الإمارات مراكز إخصاب متقدمة تضاهي الخدمات المقدمة في المراكز العالمية، يستفيد منها المرضى، وتمثل هذه المراكز، طوق النجاة للعائلات التواقة لتحقيق حلم الإنجاب، من دون تحمل عبء السفر لعلاج العقم خارج الدولة.

وتتميز الإمارات، في مجال المراكز المساعدة على الإنجاب، بنجاحها وإمكانياتها بشكل لافت على المستوى المحلي والعالمي، بما يضمه من خبرات وكفاءات بشرية متخصصة، فضلاً عن أفضل التقنيات الذكية، التي يتم توظيفها بشكل مثالي، ما جعلها وجهة مميزة في عمليات الإخصاب، وزاد من قدراتها التنافسية في هذا المجال الطبي الدقيق.

وتقوم المراكز الطبية للمساعدة على الإنجاب، بدور طبي وإنساني عميق الأثر من خلال توفير باقة من الخدمات الفريدة من نوعها للباحثين عن الإنجاب وعلاج كافة أشكال العقم، الأمر الذي يفتح باب الأمل ويمنح السعادة لأولئك الذي يحلمون بتكوين أسرة.

وذكرت الوزارة في القرار الصادر بهذا الخصوص ومرفقه، أنه علاوة على الشروط الواردة بالقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، يتعين على كل من يتقدم بطلب الحصول على ترخيص مركز مساعدة طبية على الإنجاب داخل الدولة، أن يضمن توافر الكوادر الصحية والفنية والإدارية والمستوفين للشروط والمتطلبات، وفق ما تضمنته المعايير الموحدة لترخيص مزاولي المهن الصحية على مستوى الدولة.

وحددت التعاريف الوظيفية وأبرزها تقني علم الأجنة، وهو المختص بإجراء مختلف تقنيات الإخصاب والتي تشمل جمع ومعالجة الأمشاج والأجنة والأنسجة المتعلقة بذلك، أما تقني مختبرات طبية، فهو تقني المهن الصحية المعاونة، ويكون لديه شهادة دورة عملية في مجال أمراض الذكورة مع ستة أشهر خبرة في مختبرات أمراض الذكورة، أو خبرة عملية لا تقل عن سنتين في مختبرات أمراض الذكورة.

وبالنسبة لوظيفة المستشار الوراثي أو الجينيي فيكون اختصاصي رعاية صحية في مجال علم الوراثة الطبية والاستشارات لتقديم المشورة للأزواج أو ذوي الشأن، بخصوص مخاطر الأمراض الوراثية وخيارات العلاج.

ثم تحدثت الوزارة عن التخصصات والأعداد والمؤهلات والخبرات المطلوبة في الكادر الصحي والفني، فالمدير الطبي لابد أن يكون طبيباً استشارياً مرخصاً في طب الأمراض التناسلية والإخصاب أو في طب الأمراض التناسلية والغدد الصماء والإخصاب، وله خبرة لا تقل عن 10 سنوات في طب الإخصاب.

ويلزم توفر عدد 1 كحد أدنى طبيب استشاري أو اخصائي مرخص في طب الأمراض التناسلية والإخصاب أو في طب الأمراض التناسلية والغدد الصماء والإخصاب، وله خبرة لا تقل عن 3 سنوات في هذا المجال.

ويجب أن يتواجد عدد 1 كحد أدنى طبيب استشاري أو اختصاصي مرخص في أمراض المسالك البولية ولدية شهادة تخصص فرعي أو لديه خبرة لا تقل عن سنتين في أمراض الذكورة، ويجوز بدلاً من كل ذلك الاستعانة بخدمات مزاول مهنة من المستوى ذاته من خارج الكادر الصحي.

كما يجب تواجد عدد 1 كحد أدنى طبيب استشاري تخدير أو اختصاصي تخدير مرخص.

علم أجنة

بالنسبة لمدير مختبر الإخصاب، فيتعين أن يكون تقني علم أجنة وحاصلاً بالحد الأدنى على درجة الماجستير في علم الأحياء أو علم الأجنة وله خبرة لا تقل عن 6 سنوات في هذا المجال.

ومن الضروري وجود عدد 2 كحد أدنى من تقني علم الأجنة مرخصين ويعملان تحت إشراف مدير مختبر الإخصاب، وكذلك يتواجد تقني مختبرات طبية واحد مرخص ولديه شهادة دورة علمية في مجال أمراض الذكورة، مع ستة أشهر خبرة في مختبرات أمراض الذكورة، أو خبرة عملية لا تقل عن سنتين في مختبرات أمراض الذكورة، ويجوز بدلاً من ذلك الاستعانة بخدمات مزاول مهنة من المستوى ذاته من خارج الكادر الصحي لمركز المساعدة الطبية على الإنجاب.

تقني أو فني مرخص

لابد من تشغيل تقني أو فني تخدير مرخص واحد كحد أدنى، على أن يتوافق العدد مع الحد الأدنى من لأطباء التخدير المشار إليه سابقاً، مع تواجد اثنين كحد أدنى من تقني أو فني أشعة مرخص، بالإضافة إلى اختصاصي واحد في علم النفس كحد أدنى مرخص، ويجوز بدلاً من ذلك توفير الخدمة عبر طلب الاستشارات النفسية للمرضى من خلال خدمات منشأة صحية أخرى أو مزاول المهنة من المستوى ذاته من خارج الكادر الصحي لمركز المساعدة الطبية على الإنجاب.

كما يتوجب تواجد فني تعقيم واحد كحد أدنى، ويكون مرخصاً أو تعاقد مع منشأة مختصة في مجال التعقيم بشرط الالتزام بمتطلبات التعقيم، وفقاً للضوابط المعتمدة في هذا المجال لدى الجهة الصحية، فضلاً عن تواجد 5 ممرضين مرخصين كحد أدنى، من بينهم من له خبرة في غرف العمليات.