الامارات | بمرسوم من محمد بن راشد.. مروان بن غليطة مديراً عاماً لـ«الأراضي والأملاك في دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (44) لسنة 2024، بترقية مروان أحمد بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، وتعيينه مديراً عاماً لدائرة الأراضي والأملاك في دبي؛ ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.