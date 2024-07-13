الامارات | طقس اليوم صحو إلى غائم جزئياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، ورطباً ليلاً وصباح غد الأحد، على بعض المناطق الساحلية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وحركتها جنوبية غربية - شمالية غربية، وسرعتها من 10 إلى 25، تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 18:45، والمد الثاني عند الساعة 04:53، والجزر الأول عند الساعة 11:26، والجزر الثاني عند الساعة 23:59.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:07، والمد الثاني عند الساعة 03:35، والجزر الأول عند الساعة 21:26، والجزر الثاني عند الساعة 07:58.