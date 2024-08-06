شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يدين تدمير البنية التحتية في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب الاتحاد الأوروبي عن بالغ القلق من استمرار تدمير البنية التحتية المدنية الرئيسية، بما في ذلك محطة معالجة المياه في رفح.

وينضم الاتحاد إلى النداءات الدولية المطالبة بالتوضيح بشأن هذا الحادث. تدمير الاحتلال لغزة الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، قال إن الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة توجد ظروفًا تهدد حياة السكان المدنيين الذين يعانون بالفعل من الضعف الشديد، والذين لا يزالون يتعرضون للمجاعة والنزوح المتكرر إلى المخيمات المكتظة للشهر العاشر على التوالي، دون نهاية في الأفق ولا مكان يذهبون إليه.

وتابع: "نشعر بقلق بالغ إزاء انهيار أنظمة الصرف الصحي وإدارة النفايات الصلبة والأنظمة الصحية، مما تسبب في انتشار الأمراض، بما في ذلك شلل الأطفال والالتهابات الجلدية والجهاز التنفسي، وخاصة بين الأطفال". جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة وبين أن استهداف البنية التحتية الحيوية المنقذة للحياة يشكل جريمة حرب، ونحث جميع الأطراف على اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة، لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين والعاملين في المجال الإنساني والبنية التحتية المدنية الحيوية.

كما حث الاتحاد الأوروبي الاحتلال على الكف عن الأعمال التي تؤدي إلى تفاقم الظروف المعيشية للسكان المدنيين في غزة والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.