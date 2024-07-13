الامارات | مكتوم بن محمد: قاسم سلطان ساهم في ترسيخ جودة الحياة في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن جهود قاسم سلطان في ذاكرة دبي وأهلها، لأن دبي لا تنسى المخلصين.

وكتب سموه عبر منصة "إكس": "قاسم سلطان هو أحد القيادات الرائدة الذين خدموا دبي عبر مسيرة عطاءٍ امتدّت لأكثر من 40 عاماً، وساهم باجتهاده وإخلاصه في ترسيخ جودة الحياة في دبي وتطوير بنيتها التحتية ومرافقها ومواصلاتها لتصبح من أجمل المدن وأرقاها.. ستبقى جهود قاسم سلطان في ذاكرة دبي وأهلها، لأن دبي لا تنسى المخلصين".