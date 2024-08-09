استطلاع جديد: كامالا هاريس تتقدم على دونالد ترامب في سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف استطلاعا للرأي أجرته شركة "إيبسوس"، أن الديمقراطية كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تتقدم على الجمهوري دونالد ترامب في سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية، المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل.

ووفقا لوكالة "رويترز"، فإنه ووفقًا للاستطلاع، حصلت هاريس على نسبة 42% من التأييد، مقابل 37% لترامب.

يأتي هذا بعد أن أظهرت استطلاعات سابقة في يوليو الماضي أن هاريس كانت متقدمة على ترامب بنسبة 37% مقابل 34%، لكن الاستطلاع الجديد الذي شمل 2045 بالغًا في الولايات المتحدة، وأُجري في الفترة من 2 إلى 7 أغسطس، أظهر أيضًا تراجع دعم المرشح المستقل روبرت كينيدي جونيور إلى 4%، بعد أن كان 10% في يوليو.

وأشارت الوكالة إلى أن الاستطلاع الذي أجري عبر الإنترنت كان له هامش خطأ يقارب ثلاث نقاط مئوية، وقد أظهر كذلك أن هاريس تتفوق على ترامب في 7 ولايات كانت الانتخابات فيها متقاربة في عام 2020، وهي أريزونا، وجورجيا، وميشيغان، ونيفادا، وكارولينا الشمالية، وبنسلفانيا، وويسكونسن.

جدير بالذكر أن كامالا هاريس دخلت السباق الرئاسي في 21 يوليو بعد انسحاب بايدن (81 عامًا)، ودعمه لها بعد أداء ضعيف في مناظرة جرت في 27 يونيو ضد ترامب.