هيئة البث الإسرائيلية: سكان البلدات الحدودية مع لبنان مطالبون بالبقاء قرب الأماكن الآمنة حتى إشعار آخر

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن "سكان البلدات الحدودية مع لبنان مطالبين بالبقاء قرب الأماكن الآمنة حتى إشعار آخر".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي أن إسرائيل في حالة استنفار قصوى مشيرا إلى أن الجيش يعرف كيف يشن هجوما سريعا في كل مكان.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت في وقت سابق، بأن "حزب الله ينوي الرد على اغتيال القيادي العسكري فؤاد شكر قبل ايران التي اعلنت عزمها على الرد بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي في حركة حماس اسماعيل هنية في طهران".