الامارات | 3 التزامات على الشركات.. لتوفير صيف آمن للعمال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين ثلاثة التزامات على الشركات لتوفير بيئة عمل آمنة للعمال، بما يضمن صحتهم وسلامتهم، في ضوء ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تشمل توفير أماكن مظللة خلال أوقات التوقف عن العمل وقت الظهيرة من الساعة 12:30 ظهراً حتى 3:00 بعد الظهر، وتأمين أدوات التبريد المناسبة، إضافة إلى توفير كميات كافية من المياه ومعدات الإسعافات الأولية.

وأكدت الوزارة مواصلة فرق التفتيش التابعة لها زياراتها الميدانية لمواقع العمل، للتأكد من مدى التزام الشركات بقرار حظر العمل وقت الظهيرة الممتد حتى 15 سبتمبر المقبل، بالتوازي مع حملات التوعية بأحكامه ومتطلبات تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة، وإجراء الفحوص الطبية للعاملين، وتدريب مسؤولي مواقع العمل الخارجية على كيفية إجراء الإسعافات الأولية، والتركيز على الحالات المرتبطة بالإجهاد الحراري، بالتعاون مع شركاء الوزارة في القطاعين الحكومي والخاص.

وأشارت إلى أن لديها أنظمة رقابية مبتكرة تعتمد على أدوات وآليات مختلفة لرصد ومتابعة التزام المنشآت بتطبيق قرار حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وقت الظهيرة، أسهمت في محدودية المخالفات التي تمس أو تؤثر في صحة وسلامة العمال، أهمها نظام التفتيش الذكي، وتفعيل مركز الاستجابة السريع للأزمات لاستقبال البلاغات الواردة من أفراد المجتمع حول المخالفات، لافتة إلى أنها تستقبل بلاغات أفراد المجتمع عن أي ممارسات غير مسؤولة، أو إخلال بأحكام حظر العمل وقت الظهيرة، عبر مركز الاتصال على الرقم 600590000، ومن خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي.

وشددت على تطبيق خطة رقابية متكاملة لمتابعة قرار حظر العمل وقت الظهيرة تعتمد في جانبها الرقابي على إحكام الرقابة على مواقع العمل وضبط المخالفات، من خلال نشر فرق التفتيش التابعة للوزارة في كل إمارات الدولة، لرصد المنشآت التي تخالف القرار وإبلاغ الوزارة بها، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص عبر إتاحة المجال أمام أفراد المجتمع للإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في مختلف إمارات الدولة، من خلال قنوات الإبلاغ الرسمية، بينما تعتمد في الجانب التوعوي على التوجيه والإرشاد، من خلال توعية أصحاب العمل والعمال، والمجتمع بشكل عام، بأهمية الالتزام بقرار حظر العمل وقت الظهيرة، ودوره الكبير في الحفاظ على صحة وسلامة العمال، وذلك عبر تنفيذ زيارات توجيهية لمواقع العمل في مناطق الدولة المختلفة، وإقامة الورش والمحاضرات لتقديم عروض ومقاطع فيديو عن كيفية تطبيق القرار وأهميته، وتوزيع آلاف الكتيبات التوعوية بلغات عدة، منها العربية والإنجليزية والأوردو، توازياً مع تنفيذ مبادرات للتوعية، بالتعاون مع شركاء الوزارة.

جدير بالذكر أنه يترافق مع تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة، هذا العام، توفير ستة آلاف موقع لاستراحة عمال خدمات توصيل الطلبات في مناطق الدولة كافة، مع إتاحة خريطة تفاعلية بهذه الاستراحات لتمكين العمال من الوصول إليها بكل سهولة.

العقوبة

وفقاً لوزارة الموارد البشرية والتوطين، تُعاقب كل منشأة لا تلتزم بتطبيق أحكام وشروط قرار حظر تأدية الأعمال في الأماكن المفتوحة تحت أشعة الشمس، وقت الظهيرة، بغرامة قدرها خمسة آلاف درهم عن كل عامل، وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم خلال فترة الحظر، إضافة إلى إيقاف ملف المنشأة المخالفة، أو خفض درجة تصنيفها في نظام «تصنيف المنشأة» المعتمد لدى الوزارة، بناء على مدى جسامة المخالفة المرتكبة.

• «الوزارة» تدعو للإبلاغ عن أي مخالفات خلال تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة.

• 6000 موقع لاستراحات عمال خدمات توصيل الطلبات على مستوى الدولة.