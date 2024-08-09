9 قتلى و26 جريحًا نتيجة اصطدام حافلة بجسر في أنقرة

افادت وكالة "الصحافة الفرنسية" عن مقتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص وجرح 26 آخرون اليوم، بعدما اصطدمت حافلة بجسر في أنقرة، بحسب حصيلة أولية صادرة عن حاكم العاصمة التركية.

ووقع الحادث قرابة الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي، عندما اصطدمت حافلة الركاب الآتية من اسكيشهر في وسط البلاد بجدار جسر على طريق سريع على مقربة من أنقرة، ما استدعى تدخل عدد كبير من سيارات الإسعاف وطواقم الاغاثة.

وأكد محافظ أنقرة واصب شاهين انه "لم يكن هناك أي أثر للفرامل في المكان ما يدفع إلى الظن أن السائق قد غفى".