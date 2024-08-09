الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 9-8-2024 في البنوك المصرية

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الشارقة - اميمة ياسر -   

نشر موقع "العين" الإخباري سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة، الموافق 9-8-2024، في البنوك المصرية.

وسجل متوسط سعر الدولار في البنوك نحو 49.15 جنيه للشراء، 49.35 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري، تحدد سعر الدولار عند مستوى 49.21 جنيه للشراء و49.35 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مستوى 49.20 جنيه للشراء، و49.30 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار في بنك مصر مستوى 49.15 جنيه للشراء، و49.25 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي نحو 49.19 جنيه للشراء و49.29 جنيه للبيع.

ناهز سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 49.20 جنيه للشراء و49.30 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي إلى 49.20 جنيه للشراء و49.30 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار في بنك الإمارات دبي عند مستوى 49.15 جنيه للشراء و49.35 جنيه للبيع.

تحدد سعر الدولار في بنك قناة السويس عند مستوى 49.23 جنيه للشراء و49.33 جنيه للبيع.

جاء أعلى سعر للدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك عند 49.27 جنيه للشراء، و49.35 جنيه للبيع، داخل ميد بنك ومصرف أبو ظبي الإسلامي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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