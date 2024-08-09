أفادت مصادر "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل 3 مواطنين وإصابة آخرين، إثر غارة إسرائيليّة استهدفت منزلًا لعائلة مطر غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. كما قُتل مواطنان جراء غارة مماثلة استهدفت منازل في مخيم المغازي وسط القطاع". وأشارت إلى أنّ "طائرات حربية إسرائيلية استهدفت منزلا في بلوك 4 في مخيم جباليا شمال القطاع، ما أسفر عن سقوط 3 قتلى وعدد من الجرحى، بينما قُتل وأُصيب عدد من المواطنين جرّاء استهداف خيمة نازحين في منطقة الشوافين في عبسان الكبيرة شرق خان يونس".

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 8 فلسطينيين وإصابة آخرين بغارات إسرائيلية استهدفت مخيمات النصيرات والمغازي وجباليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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