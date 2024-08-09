بدءا من أكتوبر.. أنباء عن حظر «تيك توك» في مصر... ما التفاصيل؟

الشارقة - اميمة ياسر -

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء بشأن قرب حظر "تيك توك" في مصر، بالتزامن مع أزمة التطبيق في أمريكا.

ونقلت صفحات السوشيال ميديا أنباء عن حظر "تيك توك" في مصر رسميا ابتداء من شهر أكتوبر المقبل، دون الإفصاح عن السبب وراء ذلك، وفقا لموقع "العين" الإخباري.

ويعتقد كثيرون أن إقبال المراهقين في مصر بكثرة على المنصة بغرض التربح المادي قد يكون السبب.

وتناقل رواد مواقع التواصل شائعات عن قرب حظر تطبيق "تيك توك" في مصر بكثرة اليوم، وتضمن بعضها عبارة: "رسميا.. حظر تطبيق تيك توك في مصر بداية من شهر أكتوبر".

وحتى الآن لم يصدر أي بيان رسمي بشأن اعتزام مصر حظر التطبيق الشهير على غرار العديد من الدول. كما لم تصدر الشركة أي بيانات رسمية تفيد بأنه سيتم حظر التطبيق أو تعطيل استخدامه داخل البلاد.

وفي يونيو الماضي، تقدم النائب البرلماني محمد عزت عرفات بطلب إحاطة لمجلس النواب يطلب فيه حظر استخدام "تيك توك" من مصر، استجابة لمطالب العديد من الأهالي في ظل استغلال البعض التطبيق في نشر كل ما يهدم القيم الاجتماعية والأسرية ويخالف عادات وتقاليد المجتمع المصري.

وتأتي هذه الشائعات تزامنا مع قرب حظر "تيك توك" في الولايات المتحدة، لتسير على خطى العديد من الدول التي سبقتها وحظرته رسميا، وعلى رأسها:

- أستراليا في أبريل 2024.

- إستونيا مارس 2024 (الحظر على الأجهزة الرسمية الحكومية)

- المملكة المتحدة مارس 2024

- فرنسا مارس 2024 (الحظر على هواتف العمل لـ2.5 مليون موظف حكومي).

- هولندا (الحظر على الأجهزة الرسمية التي توزعها الحكومة)

- بلجيكا مارس 2024 (الحظر على الأجهزة المملوكة أو المدفوعة من الحكومة لمدة 6 أشهر).

- الدنمارك مارس 2024 (الحظر على الوحدات الرسمية كإجراء للأمن السيبراني).

- الهند يناير 2021.

- نيوزيلندا مارس 2024 (الحظر على هواتف المشرعين الحكوميين).