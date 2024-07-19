الامارات | رئيس الدولة: الإمارات حريصة على تعزيز التعاون مع المفوضية الأوروبية لترسيخ أسس السلام والاستقرار في العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، أورسولا فون دير لاين بمناسبة إعادة انتخابها رئيسة للمفوضية الأوروبية، متمنياً لها التوفيق في مهامها.

وقال سموه عبر منصة "إكس": أهنئ أورسولا فون دير لاين بمناسبة إعادة انتخابها رئيسة للمفوضية الأوروبية وأتمنى لها التوفيق في مهامها. دولة الإمارات حريصة على مواصلة بناء شراكتها وتعزيز التعاون مع المفوضية الأوروبية لتحقيق الأهداف المشتركة في ترسيخ أسس السلام والاستقرار في العالم.