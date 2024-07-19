الامارات | "كراودسترايك": تم حل المشكلة المتسببة بالعطل ونعمل الآن على استعادة الأنظمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المدير التنفيذي لشركة "كراودسترايك" جورج كورتس حل المشكلة المتسببة بالعطل التقني الذي أدى إلى انهيار أنظمة ويندوز في أنحاء العالم، مشيراً إلى أن الشركة تعمل الآن على استعادة الأنظمة.

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