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الامارات | "كراودسترايك": تم حل المشكلة المتسببة بالعطل ونعمل الآن على استعادة الأنظمة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المدير التنفيذي لشركة "كراودسترايك" جورج كورتس حل المشكلة المتسببة بالعطل التقني الذي أدى إلى انهيار أنظمة ويندوز في أنحاء العالم، مشيراً إلى أن الشركة تعمل الآن على استعادة الأنظمة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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