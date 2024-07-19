الامارات | "كراودسترايك": تم حل المشكلة المتسببة بالعطل ونعمل الآن على استعادة الأنظمة

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شكرا لقرائتكم خبر عن "كراودسترايك": تم حل المشكلة المتسببة بالعطل ونعمل الآن على استعادة الأنظمة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المدير التنفيذي لشركة "كراودسترايك" جورج كورتس حل المشكلة المتسببة بالعطل التقني الذي أدى إلى انهيار أنظمة ويندوز في أنحاء العالم، مشيراً إلى أن الشركة تعمل الآن على استعادة الأنظمة.
المزيد من التفاصيل تباعاً ....
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