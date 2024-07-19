الامارات | "دبي للأمن الإلكتروني" يدعو الجمهور إلى تجنب تداول الشائعات ومتابعة المصادر الرسمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مركز دبي للأمن الإلكتروني، أنه "في أعقاب الاضطراب الذي شهدته تكنولوجيا المعلومات في جميع أنحاء العالم، قام مركز دبي للأمن الإلكتروني بسرعة الاستجابة لتجنب أي تأثير على الخدمات الحكومية في دبي. تواصل المركز بالشركات ذات العلاقة وسهّل نشر الحلول البديلة لاستعادة الأنظمة المتأثرة".

وحث المركز الجمهور على متابعة المصادر الرسمية للحصول على المعلومات وتجنب تداول أي شائعات، مؤكداً أن " لا مؤشرات حالياً على أن الهجمات السيبرانية تسببت في الخلل الفني".