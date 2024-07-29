الامارات | شرطة أبوظبي تحذر من "الإطارات الرديئة" على سلامة مستخدمي الطريق.. فيديو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت شرطة أبوظبي السائقين ضمن حملتها "صيف بأمان" وحملة وزارة الداخلية "صيف بلا حوادث" إلى ضرورة فحص إطارات مركباتهم، والتأكد من سلامتھا وعدم وجود أي تلف أو تشققات یمكن أن تتسبب في وقوع الحوادث المرورية الجسیمة خاصة خلال فترة الصیف نتیجة الارتفاع في درجات حرارة الجو.

وناشدت السائقین بضرورة استخدام الأصناف المطابقة للمواصفات، والتأكد من ملاءمة الإطار المستخدم وقياسه ودرجة الحرارة التي یتحملھا والحمولة المناسبة، وسنة الصنع، وملاءمة إطارات مركباتھم للرحلات الطويلة في حالات السفر براً.

وأكدت مديرية المرور والدوريات الأمنية تكثيف الرقابة المرورية وتطبيق القانون على المخالفين ضمن الأولوية الاستراتيجية أمن الطرق، وتطبيق المادة 82 من قانون المرور (الغرامة 500 درھم و4 نقاط مرورية وحجز المركبة أسبوع لعدم صلاحية إطارات المركبة أثناء السير).