الامارات | فتح باب التسجيل لـ «مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية دبي، الجهة المنظمة لـ«مؤتمر دبي العالمي لسلامة الغذاء»، فتح باب التسجيل لحضور فعاليات الدورة الـ18 من المؤتمر، الذي ينعقد تحت شعار «استشراف مستقبل سلامة الغذاء» في الفترة ما بين 21 و23 أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

وسيجمع المؤتمر نخبة من المختصين والأكاديميين والخبراء وجهات البحث العلمي والمنظمات والمؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية العاملة في قطاع الأغذية، لمناقشة أحدث التقنيات والاستراتيجيات المبتكرة والمنهجيات التنبؤية التي تمكن أصحاب المصلحة من تعزيز الحماية الاستباقية لسلامة الأغذية في السنوات القادمة على المستوى العالمي.

كما يوفر الفرص للمهنيين والمؤسسات البحثية والمهتمين بقطاع سلامة الأغذية لتبادل الآراء ووجهات النظر، والاستفادة من أفضل المعارف والخبرات والابتكارات والممارسات وأحدث التوجهات في مجال سلامة الغذاء والأمن الغذائي عالمياً.

وستنظم بلدية دبي المؤتمر بالتعاون مع منظمة الزراعة والأغذية الفاو (FAO)، والجمعية الدولية لحماية الأغذية (IAFP)، والرابطة الوطنية للصحة البيئية (NEHA).

وأكد مدير إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، سلطان الطاهر، أن مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية، يُجسّد الجهود المتواصلة لبلدية دبي في تعزيز المكانة العالمية التي تتبوأها إمارة دبي، ودورها الرائد في استشراف مستقبل الغذاء على الخريطة الإقليمية والعالمية، ويعكس كذلك دور البلدية في تعزيز استدامة قطاع الأغذية، وتوفير أفضل مقومات الصحة والسلامة الغذائية، وتوظيف التقنيات التي تضمن تحقيق الأمن الغذائي، بما يتماشى مع مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051».

وقال الطاهر: «ستناقش أجندة الدورة الـ18، النظرة الاستشرافية لمستقبل قطاع الأغذية، والجهود المبذولة على المستوى الإقليمي والدولي لتعزيز سلامة الأغذية في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها العالم. كما ستستعرض أفضل الخبرات والممارسات العالمية الاستباقية، وآخر الأبحاث في مجال الأمن الغذائي والاستدامة، فضلاً عن تسليط الضوء على الأساليب الحديثة في مجال التفتيش الغذائي والاختبارات المخبرية للأغذية، وكذلك توظيف الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات في تعزيز سلامة الغذاء، وتقييم المخاطر المؤثرة على هذا المجال».

ودعا الطاهر المهتمين والمتخصصين في مجال سلامة الغذاء لحضور المؤتمر، والمشاركة في المناقشات، حيث يُعدّ المؤتمر أحد أهم المؤتمرات العالمية المتخصصة لمناقشة مستقبل قطاع الأغذية وسلامتها والتوجهات التي تضمن استدامته، إضافة إلى أحدث ما توصلت له التكنولوجيا المتقدمة في مجال سلامة الأغذية، كما يشهد المؤتمر سنوياً مشاركة دولية واسعة من جهات تشريعية وحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، والمتخصصين في مجال سلامة الأغذية والتغذية والأمن الغذائي.

• استعراض الخبرات والممارسات العالمية الاستباقية والأبحاث في مجال سلامة الغذاء والأمن الغذائي والاستدامة.