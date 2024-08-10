الامارات | «خيالة شرطة دبي» ترصد مطلوبين وتضبط مركبات مخالفة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدير مركز شرطة الخيالة اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، إن المركز سيّر 732 دورية خيالة في مختلف مناطق اختصاص مراكز الشرطة والمناطق الصناعية والتجارية والسياحية في النصف الأول من العام الجاري، إلى جانب دوره في التدقيق على الأفراد والمركبات، وتأمين المنشآت الرياضية.

وأضاف أن دوريات الخيالة تمكنت من ضبط العديد من الأشخاص المطلوبين والمركبات المطلوبة جنائياً ومرورياً، وحررت 107 مخالفات مرورية، مؤكداً أنها لعبت دوراً مهماً في تعزيز الأمن والأمان في المجتمع. وشاركت الدوريات الشرطية في بث الطمأنينة بين الناس، حتى أصبحت جزءاً أساسياً من منظومة عمل الدوريات الأمنية على مستوى إمارة دبي.

وأضاف أن المركز يخدم التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي التي تستند إلى أساسين رئيسين «المدينة آمنة»، و«إسعاد المجتمع»، من خلال نشر دوريات ذات طابع عربي تواكب الركب الحضاري، وتُرسخ شعور أفراد المجتمع بالأمن والأمان، وتبث الطمأنينة بتجوّلها في شوارع ومناطق الإمارة.

وأوضح أن المركز يلعب دوراً مهماً كذلك في الحد من الجريمة، والقبض على المتهمين والمطلوبين، نظراً لقدرة دورياته على السير في الأماكن الضيقة التي لا تستطيع الدوريات الشرطية الوصول إليها، إلى جانب إسهاماته في تعزيز شعور الأفراد بالأمان وبث الطمأنينة بجولاتهم في مناطق الاختصاص، والمناطق الصناعية والتجارية والسياحية.

وتابع أن مركز شرطة الخيالة إلى جانب مهامه السابقة، يقوم بالتدقيق على الأفراد والمركبات المطلوبة والمهجورة، وتأمين المنشآت الرياضية، وتدريب وتأهيل الفرسان والمرشحين والمستجدين، وتقديم التدريب العلاجي لأصحاب الهمم.

وقال نائب مدير مركز شرطة الخيالة، الرائد ضاحي الجلاف، إن المركز قدّم خلال النصف الأول من العام الجاري خدمات لـ1245 مستفيداً، من بينهم 1114 شخصاً تدربوا على الفروسية، وثمانية أشخاص استفادوا من خدمة رعاية الخيول، و69 استفادوا من خدمات الترفيه بركوب الخيل في الصحراء، وامتطاء البوني، إضافة إلى تقديم خدمة نقل الخيول لـ86 شخصاً، كما أهدى المركز 18 خيلاً إلى الجمهور عبر خدمة الحصول على الخيول المعفاة من الخدمة الشرطية، وهي خدمة تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على إسعاد أفراد المجتمع.

وأضاف الجلاف أن المركز نفذ العديد من المبادرات الاجتماعية في النصف الأول من العام الجاري، منها مبادرة التدريب العلاجي لأصحاب الهمم، والملتقى الشتوي، وملتقى الربيع، وتحقيق أمنية طفل، واستفاد منها 95 طالباً وطالبة.

وأشار إلى أن المركز يمتلك 122 خيلاً مدربة على أعلى مستوى، كما أن لديه أطباء بيطريين وطاقماً من الممرضين للاهتمام بالخيول وعلاجها من الإصابات ومتابعة صحتها ووقايتها من الأمراض، والتأكد من سلامتها قبل النزول الميداني، وإعداد جداول للتحصين من الأمراض وغيرها، ما يؤدي إلى تعزيز قدرتها وكفاءة أدائها في مختلف المهام، ويعزز استمرارية خدمتها لسنوات أطول.

إلى ذلك، قال رئيس قسم الخدمات الاجتماعية في مركز شرطة الخيالة، النقيب راشد سالم الشامسي، وهو مشرف فريق «فرسان التقاط الأوتاد»، إن المركز شارك في أربع بطولات لالتقاط الأوتاد في النصف الأول من العام الجاري، من خلال الفريق الذي تم تأسيسه في المركز، ليكون أول فريق شرطي في الدولة لرياضة «التقاط الأوتاد»، وهي واحدة من رياضات الفروسية المعترف بها رسمياً في العالم، وتعكس مستوى مهارات الفرسان وقدراتهم على التعامل بكفاءة عالية مع الخيول.

• 732 دورية خيالة نشرتها شرطة دبي في مناطق الإمارة خلال 6 أشهر.