الامارات | "طرق دبي" تدعو المشغّلين للالتزام باشتراطات سلامة وراحة الطلبة على متن الحافلات المدرسية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي جميع مشغلي الحافلات المدرسية في الإمارة بالاستعداد الكامل لاستقبال العام الدراسي الجديد 2024 – 2025 لتقديم أفضل ما يمكن من خدمات للطلبة من جميع الفئات العمرية بما ينسجم ورؤية الهيئة نحو الريادة العالمية في التنقّل السهل والمستدام.

وتحرصُ الهيئة بشكل مستمر على ضبط الإيقاع اليومي لأداء قطاع النقل المدرسي في جميع مناطق الإمارة نظراً لِما يمثله هذا النوع من النقل من أهمية بالغة للقيادة الرشيدة في إمارة دبي ودولة الامارات عموماً، ولأولياء أمور الطلبة خاصة فيما يتعلق بجوانب السلامة على متن الحافلات المدرسية وراحة الطلبة عند تنقلهم اليومي بين منازلهم ومدارسهم، فضلا عن توفر التقنيات اللازمة لضمان سلامتهم وراحتهم.

وتأمل الهيئة، بعد انقضاء عطلة صيفية مريحة ورائعة، أن يستعد الطلبة في الامارة للعودة إلى مدارسهم مع بدء عام دراسي جديد مليء بالإثارة والتحديات والأمل بمستقبل أفضل. ومع هذه العودة، عمّمت الهيئة على إدارات المدراس ومشغلي الحافلات المدرسية بخصوص الأمور المتعلقة بالصحة والسلامة، وذلك للحفاظ على بيئة تعليمية آمنة وناجحة.

وتولي الهيئة أهمية بالغة بالتوعية بالسلامة والصحة لأنهما من أهم ركائز العودة إلى المدارس، حيث تراقب الهيئة عن كثب وبشكل دائم التزام المدارس والمشغلين بتطبيق الإجراءات والاشتراطات المنصوص عليها حيث يتوجب على مشغلي الحافلات المدرسية والمدراس الحفاظ على سلامة الطلبة وتوفير بيئة آمنة ومريحة في الحافلات لهم وللمشرفات والسائقين على حد سواء. وتتضمن الإجراءات، التي تنفذها الفرق المتخصّصة التابعة للهيئة، الحملات التفتيشية على مشغلي الحافلات للتأكد من التزامهم بقوانين واشتراطات النقل المدرسي.

وفي الوقت نفسه، يجري فحص الحافلات بانتظام للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للعمل. وتُزَوَّدُ الحافلات بأجهزة طوارئ لضمان الاستجابة الفورية في حالة حدوث أي طارئ. كما يُطلَب من الطلبة الالتزام بتوجيهات المشرفات أثناء ركوب الحافلات والنزول منها مع التأكد من قيام المشرفات بمرافقة الطلبة إلى أقرب مكان من منازلهم.

كما دعت الهيئة مشغّلي حافلات النقل المدرسي إلى توجيه سائقي الحافلات على التقيّد بالقوانين المرورية، وخاصة في الشوارع والمناطق المحيطة والقريبة من المدارس وعدم عرقلة سائقي الحافلات المدرسية وحركة سير المركبات الأخرى في الشوارع، حرصاً على المساهمة في الحد من الاختناقات المرورية وضمان انسيابية حركة السير والمرور في جميع الأوقات.

تدريب السائقين والمشرفات

وتحرص الهيئة باستمرار على ضمان إجراء شركات النقل المدرسي تدريبات مكثفة لسائقيها ولمشرفات الحافلات حول كيفية التعامل مع الطلبة بأمان واحترافية. كما يجري توعية السائقين بأنهم يعتبرون الشخص الأول المسؤول عن سلامة الطلبة خلال رحلاتهم اليومية من خلال القيادة الآمنة.

وتشيد الهيئة في الوقت ذاته بالجهود الحثيثة، التي يبذلها المشغلون وإدارات المدارس والعمل بجد لضمان سلامة الطلبة أثناء رحلاتهم اليومية. ويجري المشغلون تدريبات للسائقين، تحت إشراف الهيئة، كما يحرص المشغلون على توفير تجهيزات ومتطلبات وإجراءات السلامة واستمرارية التواصل مع أولياء أمور الطلبة لطمأنتهم على سلامة أبنائهم أثناء تنقلهم اليومي على متن الحافلات المدرسية.