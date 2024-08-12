الامارات | بعثة الإمارات في أثينا تدعو مواطني الدولة لتوخي الحيطة والحذر بسبب حرائق الغابات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تهيب بعثة دولة الإمارات في أثينا مواطني الدولة المتواجدين في جمهورية اليونان بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب حرائق الغابات في شمال شرق أتيكا والمناطق المحيطة بها.

كما تؤكد البعثة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات، والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180044444 أو 0097180024 والتسجيل في خدمة تواجدي.