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الامارات | «حماية»: خانة التعليقات على «وسائل التواصل» قناة لتمرير إهانات وعبارات تحريضية

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مينا غالي - عجمان 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت مؤسسة «حماية» للمرأة والطفل في عجمان، أن خانة التعليقات العامة على المواضيع أو الصور التي تنشر على الصفحات الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، تستخدم من قبل كثيرين لتسريب عبارات مهينة أو تحريضية.

وأوضحت في تقرير حديث لها أن إمكانية إخفاء هوية صاحب الحساب، سمحت بإنشاء صفحات مجهولة، وتالياً إطلاق اتهامات وشتائم وأقوال مسيئة للآخرين، دون خوف من العواقب، لاسيما أن إمكانية إخفاء هوية صاحب الحساب على مثل هذه المواقع، تحمي المسيء من المساءلة. وتوفر منصات العالم الافتراضي للمتحرشين إمكانية الوصول المباشر إلى ضحاياهم، ومضايقتهم، في أي وقت.

وأشارت المؤسسة إلى تأثير الاعتداء اللفظي على الضحايا نفسياً، محددة عدداً من الأسباب لشيوعه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها ضعف الرقابة من بعض الشركات المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي، وتدني وعي العديد من الشباب بالآثار النفسية المترتبة على إيذاء الآخرين والتقليل منهم، إضافة إلى استمرار التصورات التمييزية ضد النساء، بصفة خاصة، ما يجعلهن أهدافاً سهلة للمضايقة.

وأشارت مؤسسة «حماية» إلى أن بعض النساء يتلقين رسائل تحتوي تعليقات مسيئة أو طلبات غير لائقة.

ودعت إلى إطلاق حملات توعية، للحد من السلوكيات المسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعزيز فهم المجتمع لخطورة اللفظي وآثاره السلبية، والعمل على دعم الضحايا نفسياً وقانونياً، لمساعدتهم على التعامل مع الآثار التي تترسب في أعماقهم.

كما دعت المؤسسة إلى مخاطبة شركات تكنولوجية مالكة لمواقع التواصل الاجتماعي، لاتخاذ تدابير فاعلة لخلق بيئة أكثر أمناً للجميع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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