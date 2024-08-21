الامارات | «طرق دبي» تفحص الحافلات المدرسية للتأكد من صلاحيتها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اتخذت الجهات المختصة في دبي والشارقة وعجمان إجراءات عدة لحماية الطلبة داخل الحافلات المدرسية، تضمنت تدريب السائقين، باعتبارهم العنصر الرئيس في سلامة رحلات الحافلات المدرسية، وإجراء حملات تفتيشية، وتركيب أنظمة تتبع للرحلات المدرسية.

وتفصيلاً، أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن على مشغلي الحافلات المدرسية والمدارس الحفاظ على سلامة الطلبة، وتوفير بيئة آمنة ومريحة في الحافلات لهم وللمشرفات والسائقين.

وأضافت أنها تراقب التزام المدارس والمشغلين بتطبيق الإجراءات والاشتراطات المنصوص عليها، من خلال فرق متخصّصة تنفذ حملات تفتيشية للتأكد من التزام مشغلي الحافلات بقوانين واشتراطات النقل المدرسي.

وأكدت فحص الحافلات للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للعمل، مع تزويدها بأجهزة طوارئ، لضمان الاستجابة الفورية في حال حدوث طارئ.

ودعت الهيئة مشغلي حافلات النقل المدرسي إلى توجيه السائقين إلى التقيّد بالقوانين المرورية، لضمان انسيابية الحركة المرورية.

وقالت إن السائق هو المسؤول الأول عن سلامة الطلبة خلال رحلاتهم اليومية، لافتة إلى ضرورة التقيد باشتراطات القيادة الآمنة.

وأطلقت هيئة الشارقة للتعليم الخاص خطة الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2024-2025 تزامناً مع حملة العودة للمدارس، تحت عنوان «مدرستي تبتكر»، للوقوف على جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة ضمن بيئة تعليمية آمنة.

ولفتت الهيئة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ زيارات ميدانية لفريق الرقابة لـ129 مدرسة، و145 حضانة، و82 معهداً ومركزاً مرخصاً، وسيتم التركيز على مجموعة من الجوانب المهمة، على رأسها النقل المدرسي، والتغذية وسلامة الوجبات، وجاهزية العيادات الصحية المدرسية، والأمن والسلامة عند المداخل الرئيسة للمدارس، بما يضمن التزام المؤسسات التعليمية باللوائح والقرارات والسياسات المعتمدة.

وقال مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، علي الحوسني، إن الهيئة أطلقت مبادرة «أولادكم في مأمن»، التي تتضمن تركيب أجهزة تتبع للحافلات لرصد خط سيرها، وتركيب أجهزة أمن وسلامة داخلها.

وكشفت هيئة النقل في عجمان عن تسجيل 1186 متدرباً في البرامج التدريبية المخصصة لسائقي ومشرفي الحافلات المدرسية خلال النصف الأول من العام الجاري، لتعزيز كفاءة السائقين، وتنمية قدراتهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لنقل الطلاب.

وذكرت المدير التنفيذي لمؤسسة الخدمات المساندة، رشا خلف الشامسي، أن عدد المتدربين من سائقي الحافلات المدرسية شهد زيادة ملحوظة، حيث بلغ عددهم 548 سائقاً خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ537 سائقاً تم تدريبهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت إلى أن إجمالي المتدربين من سائقي ومشرفي الحافلات المدرسية بلغ 1186 متدرباً. وتضمنت الدورات التدريبية لمشرفي الحافلات المدرسية موضوعات مثل إجراءات السلامة في نقل الطلاب من المدرسة وإليها، وأساسيات الإسعافات الأولية، وكيفية التعامل مع الطلاب داخل الحافلة المدرسية، واستخدام طفايات الحريق، وطرق الإخلاء الصحيحة.

أما السائقون، فقد شملت دوراتهم برامج تخصصية تهدف إلى تعريفهم بمستجدات قوانين السلامة المرورية، وتدريبهم على الإسعافات الأولية، وكيفية تفادي الحوادث.