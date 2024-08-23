الامارات | محمد بن راشد: كلماتنا تمثل أخلاقنا وقيمنا ومروءتنا وأوطاننا.. لنشرف أوطاننا

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: كلماتنا تمثل أخلاقنا وقيمنا ومروءتنا وأوطاننا.. لنشرف أوطاننا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 23 أغسطس 2024
قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إن العقول ترقى بالكلمة الجميلة، والهمم تشحذ بكلمة صادقة.
وكتب سموه تدوينة على منصة "إكس" تحت وسم #علمتني_الحياة : "العقول ترقى بالكلمة الجميلة .. والهمم تشحذ بكلمة صادقة ".
وأضاف سموه: "كلماتنا تمثل أخلاقنا.. وقيمنا.. ومروءتنا.. كلماتنا تمثل أوطاننا.. لنشرف أوطاننا".
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