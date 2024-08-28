الامارات | "إقامة دبي" تعلن عام 2024 عاماً للتطوع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي عام 2024، عاماً للتطوع، وذلك تأكيداً على حرص الإدارة على تعزيز مفهوم العمل التطوعي، والإنساني.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي الفريق محمد أحمد المري، أن إعلان عام 2024 عاماً للتطوع بإقامة دبي، يأتي انطلاقاً من التزامها بتعزيز جودة الحياة وإسعاد المجتمع، وترسيخ المسؤولية المجتمعية كقيمةٍ أساسية نصّت عليها إستراتيجيتها المُعلنة، بتحمل جميع الأفراد المسؤولية تجاه مصلحة المجتمع بهدف تمتين وترسيخ تماسُك المجتمع ذاته ، والمُشاركة التطوعية لخدمة المجتمع لتحقيق التنمية المُستدامة والشاملة، حيث بات العطاء عنواناً للكثير من المُمارسات التي تميزت بها إقامة دبي، مشيراً إلى أن التطوع كان أحد نوافذ الخدمة المجتمعية التي أطل من خلالها العاملون بإقامة دبي على المجتمع، يمدون سواعدهم، ويبذلون جهودهم، ويساهمون بطاقاتهم وقدراتهم ومهاراتهم ، عبر العديد من الأنشطة والمبادرات التطوعية التي استدعت حضورهم ومشاركتهم .

تعزيز منظومة العمل التطوعي :

وأوضحت الإدارة أن قسم المسؤولية المجتمعية بإدارة التسويق والاتصال الحكومي في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي، بالدور الأبرز في إطلاق وتنفيذ المبادرات، والفعاليات، والجهود التطوعية وتنظيم مشاركة موظفي وموظفات الإدارة في البرامج والمبادرات التي يقوم بإطلاقها الشُركاء، حيث أصبحت إقامة دبي إحدى الواجهات الأوفر حضوراً وفاعلية في ساحات العطاء المجتمعي والخيري والإنساني جنباً إلى جنب مع كافة المؤسسات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالأعمال التطوعية ، وشريكاً دائماً في كافة مبادراتها وحملاتها التطوعية ، من أجل الإسهام في الجهود التنموية، ودعم الأعمال الخيرية والإنسانية، والمشاركة في الحملات التوعوية والجهود المتصلة بحماية أمن المجتمع والمحافظة على حياة وسلامة أفراده، وما يتخللها من عمليات الإسعاف والإنقاذ والإخلاء والإجلاء والإيواء .. حيث يتم التعاون مع العديد من الجهات المحلية لتعزيز منظومة العمل التطوعي وتوجيه موظفي إقامة دبي للمشاركة في مختلف البرامج التطوعية التي تقوم بتنظيمها الجهات المختلفة مثل مؤسسة وطني الإمارات حيث شارك الموظفون على سبيل المثال في تنظيم مؤتمر كوب 28 ، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي حيث يشاركون في مختلف البرامج الإنسانية والإغاثية ، إلى جانب هيئة تنمية المجتمع ، حيث تم توقيع إتفاقية شراكة لتعزيز منظومة العمل التطوعي بينها وبين إقامة دبي

وتتسم الأنشطة التطوعية لإقامة دبي بالتنوع حيث تتم المشاركة في الأنشطة الرياضية والتطوع في تنظيم الأحداث الرياضية ، والتطوع التعليمي من خلال المساعدة في تعليم وتثقيف الطلاب من خلال التدريب الميداني ، إلى جانب التطوع الإشرافي والمساهمة في تنظيم والإشراف على الفعاليات والمبادرات المختلفة ، والتطوع الافتراضي من خلال المشاركة في الأنشطة الافتراضية عبر الويب ، بالإضافة إلى التطوع الصحي والمشاركة في الأنشطة التي تهتم بالصحة ودعم الحملات التوعوية والتثقيفية الصحية ، والتطوع الإعلامي والمساعدة في إنشاء المحتوى الإعلامي وتصوير وإنتاج الفيديوهات، كما تشتمل المبادرات التطوعية في إقامة دبي على العديد من البرامج والفعاليات ومن ذلك الإشراف على الملتقيات والمؤتمرات والمبادرات المجتمعية والإنسانية مثل الخيمة الرمضانية، ويوم زايد للعمل الإنساني،والاحتفال بيوم العمال العالمي ، ومساعدة الحالات الإنسانية لبعض شرائح المخالفين ، إلى العديد من المبادرات ذات الطابع الإنساني والتي تعكس قيم الإمارات والتزامها تجاه حقوق الإنسان والتدخُّل في حالات الطوارئ والكوارث وغيرها من الأعمال التطوعية

65 مبادرة تطوعية و2332 متطوع :

و خلال الفترة من عام 2021 لغاية النصف الأول من عام 2024 بلغ عدد المبادرات التطوعية التي أطلقتها إقامة دبي 65 مبادرة تطوعية ، وارتفع عدد الموظفين المتطوعين إلى 2332 متطوعاً ساهموا بعدد 30،000 ساعة تطوعية في مختلف الفعّاليات .

تنظيم مُشاركة المتطوعين :

ويضطلع قسم المسؤولية المجتمعية بإدارة التسويق والاتصال الحكومي بتنظيم مشاركة موظفي إقامة دبي بالفعاليات التطوعية حيث يتم التواصل مع الموظفين المتطوعين عن طريق قنوات التواصل الرسمية للإعلان عن كافة المبادرات والفرص التطوعية مع بيان كافة التفاصيل والشروط لحصر أعداد المشاركين والإشراف عليهم من قبل موظفي القسم بهدف ضمان نجاح الفرصة التطوعية، كما يتم الاستعانة بقاعدة البيانات الخاصة بمتطوعي إقامة دبي في حالات الطوارئ لإختيار المتطوعين بدقة وتنظيم مشاركتهم في المبادرات التطوعية.

دعم الإدارة :

وتحظى الأعمال والمبادرات التطوعية التي تقوم بإطلاقها إقامة دبي ، أو التي تُشارك بها مع الجهات الأخرى بالكثير من الاهتمام والدعم المُستمر من قبل الإدارة ، وذلك من خلال التكريم اللائق للمتطوعين ،كما تم استحداث فئة المتطوع المتميز في جائزة الريادة المؤسسية وكذلك إطلاق حفل سنوي للمتطوعين بمناسبة ( اليوم العالمي للتطوع ) الذي يُوافق الخامس من ديسمبر من كل عام بهدف توجيه الشكر للمتطوعين على مجهودهم وزيادة وعي الجمهور حول مساهمتهم في المجتمع ، حيث تعرض من خلاله الإنجازات وكذلك تعريف الموظفين بالمبادرات التطوعية وتشجيعهم وتكريمهم مما يُترجم قرارات وتوجهات الحكومة الرشيدة حول أهمية العمل التطوعي والإنساني إلى واقع .

وفي إطاردعم إقامة دبي المُستمر للتطوّع فقد تقرركذلك إطلاق وسام العمل التطوعي الخاص بتكريم الموظفين أصحاب الإسهامات القيمة والفعالة في المبادرات التطوعية ضمن شروط خاصة،وجائزة التميز كخطواتٍ قادمة سيتم تنفيذها هذا العام ضمن خطتها في تقدير المتطوعين وتحفيز الموظفين بهدف دفعهم وتشجيعهم للمشاركة في الأعمال التطوعية والإنسانية.