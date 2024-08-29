الامارات | بخبرات إماراتية.. هولندا تُدشن أول مركز شرطة ذكي "SPS أوتريخت"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشّنت سعادة شارون دايكسما عمدة مدينة أوتريخت الهولندية ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، أول مركز شرطة ذكي في مملكة هولندا"SPS أوتريخت" وذلك بعد النجاح الكبير والمُتميز للتجربة الإماراتية ممثلة بمراكز الشرطة الذكية، وتقديمها لخدمات أمنية دون تدخل بشري.

حضر التدشين روب فان بري، قائد الشرطة في التحقيقات الوطنية والعمليات الخاصة في الشرطة الوطنية الهولندية، ويولاندا ألبيرس مديرة العمليات في منطقة شرق هولندا ومسؤولة خدمات الشرطة على المستوى الوطني، وسعادة علي سعيد الشحي، القائم بالأعمال بالإنابة في مملكة هولندا.

يأتي تدشين المركز تتويجاً للجهود والشراكات الاستراتيجية وعلاقات التعاون المشترك بين دولة الإمارات ومملكة هولندا، وبما يسهم في تحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب الجلالة الملك ويليام ألكسندر ملك مملكة هولندا وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في تحقيق المصالح المشتركة ودعم جهود ترسيخ الأمن والاستقرار في البلدين الصديقين، وتماشياً مع توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في تبادل الخبرات والتجارب مع مختلف الجهات الأمنية.

يعتبر تدشين مركز" SPS أوتريخت" ثاني تجربة عالمية لتطبيق ابتكار شرطة دبي في مراكز الشرطة الذكية بعد تأسيس أول مركز شرطة ذكي في جمهورية صربيا العام الماضي 2023.

يأتي هذا التدشين عقب لقاءات ومُباحثات بين شرطة دبي والشرطة الهولندية حول سبل تعزيز التعاون والتكامل في المجالات الشرطية والأمنية ومكافحة الجريمة، وترسيخ الخبرات والممارسات الأمنية والشرطية بين الجانبين.

ويخدم " SPS أوتريخت" سكان المدينة حيث يقع في منطقة حيوية جداً تتمثل في محطة أوتريخت المركزية والتاريخية الواقعة في وسط المدينة، ما يساهم في خدمة عدد كبير من سكان المنطقة، والمسافرين والمُتنقلين عبر المدينة من مختلف المدن المجاورة.

وقالت سعادة شارون دايكسما : “شاهدت خلال زيارتي لإمارة دبي العام الماضي، كيف يمكن للابتكار أن يسهل عمل الضباط في المنطقة وسيجعل مركز الشرطة الذكي الجديد في مركز المدينة عملية تسجيل البلاغات أو الابلاغ عن الجريمة، أكثر سرعة، وأنا فخورة بأننا وبالتعاون مع الشرطة، نجحنا وبذلنا الجهود لتطبيق هذا المفهوم في أوتريخت”.

من جانبها أكدت يولاندا ألبيرس مديرة العمليات في منطقة شرق هولندا ومسؤولة خدمات الشرطة على المستوى الوطني أن افتتاح مركز الشرطة الذكي في أوتريخت ثمرة تعاون مع شرطة دبي لتبادل المعرفة والتجارب والخبرات و قالت :"نتطلع إلى استمرار تعاوننا، والذي سيتيح لنا التعلم من بعضنا البعض في المجالات المهنية المشتركة، وسيعود بالنفع على المجتمع في بلدينا".

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري أن هذا التدشين يأتي تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات لتعزيز روابط العلاقات الدولية وتوطيد الشراكات مع مختلف الجهات الأمنية على مستوى العالم، مشيراً إلى أن مركز" SPS أوتريخت" يُعد الثاني ضمن مراكز الشرطة الذكية عالمياً في غضون عامين بعد تدشين مركز شرطة ذكي في صربيا ما يؤكد نجاح التجربة المتفردة والريادية لدولة الإمارات ووزارة الداخلية ممثلة بشرطة دبي، وذلك وفق رؤية قيادة دولة الإمارات الرشيدة.

وأشار إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي تعمل في توجهاتها الاستراتيجية وأهدافها على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، في نقل التجارب الحكومية الناجحة إلى مختلف دولة العالم حيث قال سموه:" إن دولة الإمارات تتبنى وتنتهج التعاون والتكامل الهادف لخدمة الإنسان وخير الشعوب في علاقاتها مع العالم، وتؤمن بأهمية مشاركة التجارب والنماذج الناجحة في عمل الحكومات، بما يسهم في الارتقاء في ازدهار الشعوب".

وأضاف معاليه أن تدشين "SPS أوتريخت" جاء بعد توقيع مذكرة تفاهم بين شرطة دبي والشرطة الهولندية لتعزيز التعاون الشرطي وتبادل الخبرات ومراكز الشرطة الذكية مشيراً إلى أن العمل على تأسيس المركز بدأ العام الماضي بخبرات إماراتية لتقديم أفضل الخدمات إلى أفراد المجتمع دون أي تدخل بشري وعلى مدار 24 ساعة، أسوة بالمراكز الشرطية الذكية في إمارة دبي، حيث يوفر المركز عدة خدمات شرطية رئيسية منها خدمة التواصل مع الضباط عن طريق الاتصال المرئي، وخدمة الاستفسارات، وخدمة "عين الشرطة"، وخدمة البلاغات الجنائية، إلى جانب العديد من الخدمات المجتمعية والأمنية الفرعية.

وهنأ معالي القائد العام لشرطة دبي فريقي العمل من الشرطة الإماراتية مُمثلة في شرطة دبي والشرطة الهولندية اللذين عملا على المشروع في إطار تعزيز العلاقات الشرطية والأمنية بين الجانبين، مؤكداً أن دولة الإمارات حريصة على مشاركة تجاربها الناجحة وتقديم كل الدعم والمساندة للدول الشقيقة والصديقة على مستوى دول العالم.

شهد التدشين عدد من المسؤولين والشخصيات البازة من الجانبين