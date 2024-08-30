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الامارات | محمد بن راشد: عندما يتقدم الإنسان في العمر يبحث عمن يكبر معه بينما السر يكمن في قضاء الوقت مع من يُبقي فيك طفولتك

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر"، سابقاً،

علمتني الحياة ..

أن الحكومات والدول تكبر وتشيخ وتندثر …
وسر بقائها وتجددها هو الاستثمار في شبابها .. والحرص على بناء أطفالها …

حتى الإنسان تنطبق عليه نفس الفكرة..
عندما يتقدم الإنسان في العمر يبحث عمن يكبر معه ..
بينما السر يكمن في قضاء الوقت مع من يُبقي فيك طفولتك ..

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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