الامارات | «التربية» تحدد إجراءات اختبار التقييم المستمر لطلبة الثانوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت وزارة التربية والتعليم، إجراءات اختبارات طلبة الحلقة الثالثة (الثانوية)، للصفوف من التاسع حتى الثاني عشر، في الفصول الدراسية الثلاثة للعام الأكاديمي الجاري، والتي تركز على التقييم المستمر على مدار العام، لتحديد المستوى الحقيقي للطالب.

وأوضحت الوزارة في «دليل سياسة تقييم الطلبة في العام الأكاديمي الجاري»، أن اختبارات الحلقة الثالثة تركز على تحديد مستوى الطالب الأكاديمي، لمساعدة المعلمين والطلبة وأولياء أمورهم على التخطيط الصحيح للمرحلة المقبلة. وبين الدليل أن إجراءات اختبارات طلبة الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر (الحلقة الثالثة) العام الدراسي الجاري، تتضمن «التقييم التكويني غير مرصود الدرجة»، الذي يستخدمه المعلمون لمساعدة الطلبة وأولياء أمورهم على التعرف إلى مستوياتهم العلمية بدقة، وتنمية دورهم في دعم نمو المتعلمين وتقدمهم الأكاديمي.

وذكر أن من بين الاختبارات للحلقة الثالثة «الاختبارات التشخيصية»، التي تتم في مواد اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات لجميع طلاب الحلقة الثالثة، مؤكداً أهمية توظيف تلك الاختبارات، لتوجيه خطط التعلم والتعليم وتقديمها للطلبة، وينبغي أن تسجل درجاتها في النظام الإلكتروني، ولكنها لا تحتسب في درجة الأداء الأكاديمي للطالب.

ومن المقرر أن ينفذ المعلمون ضمن الإجراءات «تقييمات تكوينية مرصودة الدرجة» لمواد المجموعة (B) في نهاية الفصل الدراسي، وفقاً للمعايير والإجراءات المحددة مركزياً، وتحتسب هذه الاختبارات في درجة الأداء الأكاديمي للمتعلمين.

وتوضح الإجراءات أهمية «التقييمات التكوينية» التي ينفذها المعلمون طوال العام الأكاديمي، وفقاً للمعايير والإجراءات المحددة مركزياً، إذ تسهم في تقديم الدعم المناسب للطلبة في مختلف محطاتهم التعليمية، على أن تحتسب درجات «التقييم التكويني مرصود الدرجة» ضمن معدل الأداء الأكاديمي للطالب وفق الأوزان النسبية المحددة.

وتركز الإجراءات على تنفيذ الاختبارات المركزية في نهاية الفصل الدراسي لمواد المجموعة (A)، ويتطلب أداؤها الحضور الواقعي للطلبة في موقع الاختبار المحدد من قبل المدرسة.

وأكدت الوزارة أن الاختبارات بمختلف مسمياتها وأنواعها تهدف إلى قياس مدى اكتساب الطلبة المهارات المعرفية، ومدى قدرتهم على مواجهة التحديات في المواقف الحياتية. وقالت إن المجموعة (A) تضم ثماني مواد دراسية تشتمل على اللغتين العربية والإنجليزية والتربية الإسلامية، والفيزياء والأحياء والكيمياء والرياضيات والدراسات الاجتماعية، وفي المقابل تضم المجموعة (B) سبع مواد دراسية، منها الحوسبة والتصميم الإبداعي والابتكار، والفنون، والتربية البدنية والصحية، وإدارة الأعمال والتخصصات التطبيقية والأكاديمية، واللغة الثالثة، والعلوم الصحية.

• «دليل سياسة تقييم الطلبة في العام الأكاديمي الجاري» أكد أن اختبارات الحلقة الثالثة تركز على تحديد مستوى الطالب الأكاديمي.