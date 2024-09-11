نائب رئيس الدولة يشهد احتفالية مركز محمد بن راشد لإعداد القادة بمرور 20 عاماً على تأسيسه

ابوظبي - سيف اليزيد - شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، وعدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين.. الاحتفالية التي نظمها مركز محمد بن راشد لإعداد القادة بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيسه.

وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالدور الحيوي الذي يقوم به مركز محمد بن راشد لإعداد القادة في تطوير الكفاءات الوطنية وتأهيلهم ليكونوا قادة المستقبل، بما يعزز مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات ويرسخ ريادتها عالمياً في كافة المجالات.

وقال سموه: "20 عاماً منذ بداية المركز أسهم خلالها في تخريج أكثر من 850 قيادياً إماراتياً في مختلف القطاعات والتخصصات".

وأعرب سموه عن فخره واعتزازه بخريجي البرامج القيادية الأربعة، قائلاً: "نحتفل اليوم بجيل جديد من القادة المتميزين المؤهلين لتحمل مسؤولياتهم في قيادة وابتكار المستقبل.. ونتطلع إلى مساهماتهم الفعّالة في مختلف المجالات التي يعملون فيها.. ونحن على ثقة بأنهم سيكونون على قدر المسؤولية لقيادة بلادنا نحو مستقبل أكثر اشراقاً وازدهاراً".



وأضاف سموه: "ماضون في تطوير برامج متكاملة لإعداد جيل من القادة يتمتعون بروح المبادرة، والشجاعة في اتخاذ القرارات، والقدرة على تحويل التحديات إلى فرص، وابتكار حلول جديدة لتحديات اليوم والغد، لتبقى دولتنا دائماً في المقدمة".

من جانبه، أكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن النجاحات النوعية التي حققها مركز محمد بن راشد لإعداد القادة على إمتداد عقدين ترجع بالدرجة الأولى إلى قدرة المركز على تطبيق منظومة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقيادة، ورؤية سموه الاستراتيجية للارتقاء الدائم بالكوادر الوطنية بما يعزز المكتسبات الحضارية والتنموية لدولة الإمارات، وسعيها لتأهيل قادة المستقبل وتزويدهم بالمعارف والعلوم والخبرات العملية وتمكينهم من تلبية تطلعات شعبها وترسيخ مكانتها العالمية المرموقة.

وقال معاليه: "الاحتفال بمرور 20 عاماً على تأسيس مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، هو احتفال بالمنجز الفارق الذي أحدثه المركز في حاضر ومستقبل دبي ودولة الإمارات، وقد أصبح المركز منصة ملهمة في المنطقة لكيفية بناء الكوادر الوطنية وتطوير قدراتها ومهاراتها القيادية، للاستجابة للاستحقاقات التنموية، واتخاذ القرار والتعامل المبتكر مع التحديات، وهو ما أثبته مئات القياديين الإماراتيين الذين تخرجوا من المركز وأسهموا في تطوير العمل الحكومي والمؤسسي وقيادة مشاريع تحولية في مختلف القطاعات الحيوية"، منوهاً معاليه بأن المركز أطلق دورات تدريبية قيادية بالتعاون مع 300 خبير قيادي محلي وعالمي و55 جامعة عالمية.



وشهدت الاحتفالية أيضاً إطلاق فيلم وثائقي قصير يضيء على جوانب من فترة تدريب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في كلية مونز العسكرية البريطانية والتي تعد اليوم جزءاً من أكاديمية ساند هيرست العسكرية الملكية. وتضمنت الاحتفالية جلسة حوارية بعنوان "ومضات قيادية من مدرسة محمد بن راشد" استعرضت خلالها سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ومعالي مطر الطاير المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي.. الدروس القيادية في مسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وقصصاً ومواقف تبرز الجانب الإنساني والشخصي لسموه، ومدرسته الفريدة في القيادة، وحكمته في التعامل مع التحديات وتحقيق الأهداف.كما شهدت الاحتفالية جلسة بعنوان "ما الذي يجعل القائد عظيماً؟" للبروفيسور روي كاساجراندا أستاذ العلوم السياسية في جامعة أوستن الأميركية، وجلسة تحت عنوان "محمد بن راشد آل مكتوم في الأرشيف البريطاني" للكاتب غريم ويلسون.



كما تضمنت الاحتفالية تخريج منتسبي الدفعة السادسة من برنامج "القيادات المؤثرة"، والدفعة الثانية من برنامج "قيادات دبي"، والدفعة الأولى من برنامج "قيادات دبي الاقتصادية"، والدفعة الثانية من برنامج "دبي لإدارة الشركات العائلية".

وقدم منتسبو برامج مركز محمد بن راشد لإعداد القادة نحو 85 مشروعاً تحولياً مستداماً لمواجهة بعض التحديات في القطاعات الحيوية، والتي عملوا على تطويرها خلال فترة تأهيلهم في البرامج المختلفة التي يقدمها المركز، بهدف تقديم حلول مبتكرة ومستدامة.يذكر أن مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، الذي ينضوي تحت مظلة المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يعتبر منصة عالمية لإعداد قادة المستقبل من خلال برامج تدريبية وتطويرية متقدمة تستند إلى أحدث المناهج والمعايير العالمية.

ويهدف المركز إلى "إعداد قادة الغد "، كما يسعى إلى تحديد وبناء وتطوير القيادات الإماراتية على كافة المستويات، عبر برامج نوعية وأنشطة هادفة تسهم في تأهيل شخصيات قيادية تتمتع بمهارات حيوية متنوعة، وتستطيع التكيف مع المستجدات والتعامل مع التغيرات بمرونة وذكاء، وتتمتع بالكفاءة وسعة الاطلاع التي تؤهلها لاتخاذ قرارات جوهرية وابتكار الحلول لتحديات المستقبل.