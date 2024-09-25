عبدالله بن زايد يلتقي رؤساء وزراء كينيا وغينيا وسانت فنسنت وغرينادين وعدداً من وزراء الخارجية

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في نيويورك، عدداً من رؤساء الوزراء ووزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، كل على حدة.

فقد التقى سموه معالي رالف جونسالفيس رئيس وزراء سانت فنسنت وغرينادين، ومعالي موساليا مودافادي رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في جمهورية كينيا، ومعالي أمادو أوري باه، رئيس وزراء جمهورية غينيا.

كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، معالي جان نويل باروت، وهنأه بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية في الجمهورية الفرنسية.

والتقى سموه معالي بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة في المجر، ومعالي سارة بيسولو نيانتي، وزيرة خارجية جمهورية ليبيريا، ومعالي بولسون بانابا وزير الخارجية والعمل والتجارة في توفالو، ومعالي يوسف مايتاما توجار وزير خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية، ومعالي انريكي مانالو وزير الخارجية في جمهورية الفلبين، ومعالي ادواردو إنريكي رينا، وزير خارجية هندوراس.

وناقش سموه مع أصحاب المعالي الوزراء، عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى بحث علاقات التعاون في عدة مجالات ومنها الاقتصادية والتكنولوجية والذكاء الاصطناعي والتجارية والاستثمارية والثقافية والتعليمية والزراعية والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والمناخ، وغيرها.

كما تطرقت مباحثات سموه مع وزراء الخارجية إلى أهمية العمل المتعدد الأطراف في مواجهة التحديات العالمية الملحة، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز العمل المشترك في إطار المنظمات الدولية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماعات، أن دولة الإمارات حريصة على بناء شراكات مثمرة ومستدامة مع دول العالم الشقيقة والصديقة، ترتكز على قاعدة صلبة من الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في المجتمعات، وتعزيز ازدهار ورخاء الشعوب.

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع أصحاب المعالي الوزراء، مجمل التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومنها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

وفي هذا الصدد، أكد سموه على نهج دولة الإمارات الراسخ في دعم السلام والاستقرار والتنمية في العالم، مشيراً إلى أهمية تعزيز العمل الدولي الجماعي في مواجهة كافة التحديات الراهنة من أجل تحقيق الأمن المستدام والاستقرار والحياة الكريمة للشعوب.

وفي سياق متصل، عقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اجتماعاً مشتركاً مع سعادة سندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، جرى خلاله بحث علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والبرنامج على صعيد العمل الإنساني العالمي.

حضر اللقاءات، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، ومعالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، وسلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، والسفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، والسيد عمر شحادة مبعوث وزير الخارجية لجزر الباسيفيك والكاريبي.