تراند اليوم : فيديو ماريا كاميليا الاصلي .. فيديو الفتاة الكولومبية التي تم قتلها كامل بدون حذف

أثار مقطع فيديو الفتاة الكولومبية التي تم قتلها في الساعات القليلة الماضية موجة من الذعر بين مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي، وفي التفاصيل أتضح أن فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً تدعى “ماريا كاميلا فيلالبا إسبتيا”، عثر على جثتها صباح يوم “3 سبتمبر” في مقاطعة “كاتري أنتيوكيا” في كولومبيا.

ماريا كاميلا فيلالبا إسبتيا راحت ضحية عملية قتل بشعة، تداولت بشكل رائج على منصات التواصل الاجتماعي. وبحسب وسائل إعلام كولومبية، عثرت شرطة منطقة “باجو كاوكا”، على جثة فتاة “هامدة” بالقرب من “نهر نيتشي”.

وحسبما ذكرته صحيفة “infomercado”، كان والد ماريا كاميلا فيلالبا إسبتيا على علاقة بعشيرة إجرامية كولومبية خطيرة، وعلى ما يبدو وقع بينهم خلاف. وقررت العشيرة الإجرامية الانتقام من والد “ماريا”، عن طريق خطف ابنته، ثم أقدم أفراد العصابة على قتل الفتاة البالغة من العمر 17 عاماً.

ووثق أفراد العصابة مقطع فيديو، يرصد ظهور الفتاة “ماريا”، وأقدموا على فصل رأسها، وإزالة أعضائها، وإرسال الفيديو إلى ذويها.