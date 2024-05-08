الاكثر متابعة اليوم - هيفا وحدها هنأت اليسا لا غيرها

بدون سابق انذار، أطلقت النجمة اللبنانية اليسا ألبومها (انا سكتيْن) على تطبيق أنغامي وسبوتفاي لا على قناتها على اليوتيوب بما أن شركة (وتري) لا تزال تحتكر القناة وترفض تسليمها لاليسا عدا عن المشاكل القضائية بين الطرفين.

احتل اسم الالبوم الترند في معظم الدول العربية والاغلبية اشادت بالاغاني وباختيارات نجمتهم للاغاني الهادفة.

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وحدها الفنانة اللبنانية هيفا هنأت اليسا على البومها، ولم تهتم للمشاكل بل كل ما همّها أن تبارك لصديقتها على انجازها لطرح الالبوم على انغامي ولأنها لم تستسلم لكل ما يحدث معها.

وكتبت هيفا:

(نعم الأشياء الجيدة تأتي لمن ينتظر، ألف مبروك حب على ألبومك الجديد، نجم ساطع وروح جميلة.. أتمنى لك كل النجاح الذي تستحقينه)

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لترد اليسا طالبة من صديقتها أن تُخبرها عن أكثر أغنية أعجبتها في (انا سكتين)، وكتبت:

(الكثير من الحب لك يا جميلتي. طاقتك ومشاعرك الجيدة وإيجابيتك معدية في انتظارك لتخبرني أي اغنية هي اغنيتك المفضلة لديك)