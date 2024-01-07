شكرا لقرائتكم خبر سقوط خلية زراعة الموت بالساحل الغربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما كشفت القوات المشتركة في الساحل الغربي بالحديدة خلية إرهابية جديدة جندتها جماعة الحوثي لتنفيذ عمليات إرهابية في الساحل الغربي، أعلنت الجماعة الإرهابية إطلاق معركة أسمتها بـ»الفتح الموعود» من محافظة الحديدة.

وقال الإعلام العسكري، إن شعبة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية تمكنت من القبض على عناصر خلية إرهابية تعمل لصالح ميليشيات الحوثي، وكانت الخلية مكلفة من الجماعة بزراعة العبوات الناسفة وإحراق الأطقم وإقلاق السكينة العامة في الساحل الغربي.

وأوضح أن الخلية التي جنّدها قيادي حوثي مسؤول في خلايا العبوات يُدعى محمد علي حزام السودي، المكنى أبو معتز السودي، شملت 4 عناصر من أهالي محافظة الحديدة، وهم: «أدهم الحساني الملقب أدهم العدني، وقاسم بريه، وعبدالله الريمي، وجمال الأهدل».

ونشر الإعلام العسكري مقاطع فيديو تتضمن اعترافات عناصر الخلية الإرهابية، وأقر اثنان من عناصر الخلية بتورطهما في تنفيذ جرائم إرهابية متمثلة في إحراق أطقم وسيارات في الخوخة وحيس مقابل مبالغ مالية، فيما أقر الآخران بتجنيدهما من الحوثيين وانتقالهما إلى الساحل الغربي لتنفيذ جرائم إرهابية مماثلة، واغتيال قيادات وزعزعة الأمن والاستقرار في مدينة الخوخة، ولكن تم القبض عليهما قبل التنفيذ.

وتضمنت اعترافات عناصر الخلية، تفاصيل الأساليب الحوثية في تجنيدهم وإجبارهم على تلقي دورات طائفية واستخباراتية، وتسجيل وصيّتهم قبل الزج بهم لتنفيذ جرائم إرهابية في المناطق المحررة.

وأعلنت جماعة الحوثي إطلاق معركة أسمتها بـ»الفتح الموعود» من محافظة الحديدة، وسط تقارير عن حشدها قوات عسكرية كبيرة باتجاه المخا والساحل الغربي.

جاء ذلك، خلال اجتماع عسكري كبير في محافظة الحديدة، ترأسه مهدي المشاط، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للجماعة الانقلابية، وضم ما يسمى بوزير الدفاع محمد ناصر العاطفي، ورئيس هيئة الأركان العامة محمد عبدالكريم الغماري، وقادة القوى والمناطق العسكرية، وعددا من القيادات الأمنية، لدى الانقلاب.

وأعلن المشاط انطلاق ما سماها «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، قائلا: إن جماعته نفذت عمليات وصفها بالنوعية في البحر الأحمر، مشيرا إلى سقوط 10 قتلى في المعركة الجديدة، وادعى أن قوات جماعته الانقلابية هي حارس البحر الأحمر.

مشاهدات يمنية: