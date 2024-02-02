ذكرت مصادر أمنيّة لوكالة "الأناضول" التّركيّة، أنّ "جهاز الاستخبارات التركي علِم بأنّ جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" كان يتتبّع أهدافه في تركيا، من خلال محقّقين خاصّين".
وأشارت إلى أنّ "التّحقيقات رصدت قيام "الموساد" بأنشطة مثل جمع معلومات عن السّير الذّاتيّة لأشخاص، الاستطلاع، التّوثيق بالصّور والفيديو، المراقبة، ووضع أجهزة تتبّع ضدّ أهدافه من خلال محقّقين خاصّين مرتبطين به"، لافتةً إلى أنّ "التّحقيقات الّتي تجريها النّيابة العامّة في إسطنبول، أكّدت أنّ 9 أشخاص يُشتبه بأنّهم باعوا معلومات حصلوا عليها إلى "الموساد"، بواسطة محقّقين خاصّين".
وأوضحت المصادر أنّ "بناءً على هذه التّحقيقات، نفّذ عناصر فرعَي الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بمديريّة أمن إسطنبول، عمليّةً أمنيّةً متزامنةً في ولايتَي إسطنبول وإزمير، أفضت إلى توقيف 7 من المشتبه بهم، فيما تبيّن أنّ الشّخصين الآخرين معتقلَين سابقًا في إطار التّحقيقات ذاتها".
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن التركي أوقف 7 أشخاص يشتبه ببيعهم معلومات إلى "الموساد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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