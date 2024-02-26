عمرو أديب: لو الفرخة وصلت 75 جنيه هنتصور معاها سيلفي وندعي لمدبولي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أفاد الإعلامي عمرو أديب بأن هناك ترقب في أوساط التجار لما ستسفر عنه إجراءات الحكومة المستقبلية، وذلك على خلفية الإعلان عن إبرام صفقة استثمارية ضخمة لتطوير مدينة "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي.

وخلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر" مساء الأحد، قال أديب: "السوق اليوم يختبر مدى جدية الأخبار، فالمطلوب هو السرعة في العمل وتوفير السيولة، يجب استغلال الفرصة والتحرك بشكل فعال في السوق الآن".

كما حث الحكومة على تنفيذ سياساتها النقدية بشكل عاجل، قائلاً: "الجميع في مصر يعلم أن هناك تدفقات مالية قادمة ستساهم في تهدئة الأوضاع، يجب استغلال هذا الوضع والتحرك سريعًا لإحداث تأثير في السوق قبل العيد".

وأكد مقدم "الحكاية"، أن شعور المواطن بأثر صفقة رأس الحكمة يبدأ عند شعوره بانخفاض أسعار السلع، معلقا: "احنا في دولة الكام بكام.. اللي يهم المواطن البيضة والفرخة بكام، الفرخة تنزل لـ 75 جنيه بعد ما وصلت إلى 120 جنيه، ساعتها نتصور جمب الفرخة سيلفي وندعي للدكتور مصطفى مدبولي".

واستطرد: "رمضان بركة يجب أن تنتشر، محدش هيعرف يقنع المصريين بتغيير عاداتهم في رمضان، لازم الحكومة توفر السلع بأسعار مناسبة قبل الشهر الكريم، انزلوا اضربوا السوق، في فلوس جاية تهدي النفوس، التجار تحكموا والناس تعبت، عاوزين الحاجة حلوة وجميلة ورخيصة قبل رمضان".

أديب أكد كذلك على أهمية عدم إهدار فرصة صفقة "رأس الحكمة" الضخمة، مشيرًا إلى الأهمية البالغة لاستثمارها بشكل جيد، خاصة إذا كانت الحكومة واثقة من حصولها على 10 مليارات دولار في الأيام القادمة، و14 مليارًا أخرى خلال شهرين.

وأشار إلى أن التجار قد استغلوا الوضع في الفترة الأخيرة، معزياً ارتفاع الأسعار إلى قيمة الدولار في السوق السوداء، ووجه نصيحة للمواطنين للتفاوض مع التجار قائلاً: "المواطن يجب أن يسأل التجار عن عدم تأثر الأسعار بانخفاض الدولار، مطالبًا بتوفير منتجات بأسعار مناسبة وجودة عالية".