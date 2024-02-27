بري استقبل ​المطران ابراهيم وأبرق لأمير الكويت مهنئاُ بالعيد الوطني الكويتي

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة راعي أبرشية ​الفرزل​ وزحلة و​البقاع​ للروم الملكيين الكاثوليك ​المطران ابراهيم مخايل إبراهيم​ بحضور نقيب الأطباء يوسف بخاش حيث جرى عرض للأوضاع وآخر المستجدات السياسية.

كذلك استقبل بري المدير العام لجهاز المخابرات الوطنية اليونانية السفير ثيميستوكليس ديميريس يرافقه مديرة التحليل في الجهاز إيليني كيرياكيدو ورئيسة وحدة الشرق الأوسط في جهاز المخابرات الوطنية اليونانية فيرجينيا كيبريوتي حيث جرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية في لبنان والمنطقة.

وأبرق بري لأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مهنئاً بالمناسبة، لافتاً الى أنه "يسعدني بإسمي الشخصي وبإسم المجلس النيابي وبإسم الشعب اللبناني أن اتوجه من سموكم ومن الشعب الكويتي الشقيق بأسمى التهنئة وأصدق الأمنيات بمناسبة العيد الوطني لدولة الكويت سائلين المولى سبحانه وتعالى ان يمن عليكم بموفور الصحة والعافية والإقتدار ، وعلى الكويت في ظل قيادتكم الحكيمة المزيد من التقدم والإستقرار والرخاء".