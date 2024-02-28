الكونغو.. مونوسكو تبدأ الانسحاب وتسلم أول قاعدة للأمم المتحدة للشرطة الوطنية

ياسر رشاد - القاهرة - بدأت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، المعروفة باسم مونوسكو انسحابها يوم الأربعاء بالتسليم الرسمي للسلطات الكونغولية أول قواعدها في جنوب كيفو ، في شرق البلاد.

ويأتي انسحاب مونوسكو الذي دعت إليه كينشاسا العام الماضي بعد 25 عاما من الوجود.

وقد أضفى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عليه الطابع الرسمي في ديسمبر/كانون الأول، على الرغم من مخاوفه بشأن تصاعد العنف في شرق الكونغو. واعتبرت السلطات الكونغولية أن عمليات القوة غير فعالة.

ولا تزال بعثة مونوسكو التي يبلغ عدد أفرادها حاليا نحو 15 ألف جندي من قوات حفظ السلام موجودة في المقاطعات الثلاث الأكثر اضطرابا في المنطقة، وهي جنوب وشمال كيفو، فضلا عن إيتوري.

تبنت الأمم المتحدة وكينشاسا "خطة فك الارتباط" من ثلاث مراحل وتقول إنهما تريدان أن تكونا "منظمتين ومسؤولتين ومستدامتين".

واستؤنف القتال العنيف الشهر الماضي حول مدينة غوما، عاصمة شمال كيفو.

ودفعت الاشتباكات الأخيرة عشرات الآلاف من المدنيين إلى الفرار، حيث نزح نحو ستة ملايين شخص بسبب القتال.