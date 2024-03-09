أميركا: هذا العام أكثر شتاء دفئاً على الإطلاق

ابوظبي - سيف اليزيد - شهدت الولايات المتحدة، شتاءها الأكثر سخونة على الإطلاق، والذي تميز بشكل خاص بحرائق قياسية وذوبان للجليد، على ما أعلنت الوكالة الأميركية المرجعية في هذا المجال.

وقالت وكالة المراقبة الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي إن متوسط درجات الحرارة خلال فصل الشتاء المناخي، من ديسمبر إلى فبراير، في الولايات الأميركية المتجاورة (أي التي تستثني خصوصاً ولايتي ألاسكا وهاواي) كان 3,1 درجات مئوية.

وقالت الوكالة إن هذه «الحرارة المستمرة» تسببت في «انخفاض مستمر في الغطاء الجليدي» للبحيرات العظمى في شمال الولايات المتحدة، «والذي وصل إلى مستوى تاريخي منخفض» في منتصف فبراير.

واندلع حريق عُرف باسم «سموكهاوس كريك» في ولاية تكساس في فبراير الماضي وأتى على أكثر من 430 ألف هكتار، ليصبح أكبر حريق في تاريخ هذه الولاية الواقعة في جنوب الولايات المتحدة.

وقد صُنّف الشهر الماضي وحده على أنه ثالث أدفأ شهر فبراير في الولايات المتحدة، وفق وكالة المراقبة الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي التي ترصد البيانات المتعلقة بالأرصاد الجوية منذ 130 عاماً.

وعلى الصعيد العالمي، قال مرصد «كوبرنيكوس» الأوروبي في وقت سابق من هذا الأسبوع إن الأشهر الثلاثة الماضية كانت الأكثر سخونة على الإطلاق، وكان فبراير جزءاً من سلسلة سجلت تسعة أرقام قياسية شهرية متتالية.

كما وصل متوسط درجة حرارة المحيطات، التي تغطي 70% من مساحة الأرض، إلى رقم قياسي مطلق جديد في فبراير، مع احتساب جميع الأشهر مجتمعة، بحسب كوبرنيكوس.

ومن المتوقع أن تعمد الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي إلى تحليل درجات الحرارة العالمية في الأسبوع المقبل، لكن المنحى يتماشى عموماً مع تحليل كوبرنيكوس.

وقالت الوكالة الأميركية إن درجات الحرارة المرتفعة أججت عواصف قوية أدت إلى أعاصير في الغرب الأوسط الأميركي.

هذه الظروف غير العادية لها أيضاً عواقب اقتصادية. فقد أعلنت ولاية مينيسوتا، شمال البلاد الخميس أنها ستفرج عن مساعدات للشركات الصغيرة التي تعاني بسبب «ظروف الجفاف التاريخية هذا الشتاء».

وقال تيم والز، حاكم ولاية مينيسوتا في بيان «إن انخفاض هطول الأمطار، الذي لوحظ هذا الشتاء، كان له تأثير اقتصادي حقيقي على الشركات الصغيرة التي تعتمد على الثلوج والسياحة الشتوية من أجل البقاء».

وبحسب كوبرنيكوس، فإن الأرقام القياسية العالمية مدفوعة بالتأثير المشترك لاستمرار انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة وظاهرة «ال نينيو» المناخية.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي ألقى خطابه عن حالة الاتحاد أمام الكونغرس مساء الخميس، إنه «يصنع التاريخ من خلال معالجة أزمة المناخ».

وأضاف «إنني أتخذ أهم إجراء مناخي على الإطلاق في تاريخ العالم»، مكرراً هدفه المتمثل في خفض انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة في الولايات المتحدة بمقدار النصف بحلول عام 2030.

تُعدّ الولايات المتحدة حالياً ثاني أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة بالقيمة المطلقة.