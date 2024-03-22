شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة كيت ميدلتون تعلن إصابتها بالسرطان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت كيت ميدلتون أميرة ويلز البريطانية اليوم الجمعة، إنها تخضع لعلاج كيميائي وقائي، بعد أن كشفت تحاليل أجريت لها إثر جراحة كبيرة في البطن في يناير عن إصابتها بالسرطان.

وأمضت كيت ذات الـ42 عاما، زوجة ولي العهد الأمير وليام، أسبوعين في المستشفى في يناير، بعد أن خضعت لما قال مكتبها في ذلك الوقت إنها جراحة ناجحة لحالة غير سرطانية، ولكن غير محددة.

ظهور كيت ميدلتون ظهرت أميرة ويلز كيت ميدلتون، بشكل واضح رفقة زوجها الأمير ويليام في مقطع فيديو هو الأول لها منذ إجرائها عملية جراحية في شهر يناير الماضي، وما تلاها من شائعات وتكهنات ضدها.

وبدت كيت في الفيديو الذي نشرته صحيفة "The sun" البريطانية بصحة جيدة خلال زيارتها متجرًا محليًا في عطلة نهاية الأسبوع، بحسب ما ذكرته الصحيفة.