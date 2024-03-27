النشرة: توتر شديد يخيم على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي بجنوب لبنان

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بانه لا يزال التوتر الشديد يخيم على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان هذا الصباح انطلاقا من سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا وحتى منطقة العرقوب حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة، بعد ان أمضى أبناء المنطقة ليلة سادها القلق والتوتر بحيث لم يفارق الطيران الحربي والتجسسي أجواء المنطقة.

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