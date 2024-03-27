قاض يمنع ترامب من توجيه انتقادات علنية بقضية ستورمي دانييلز

أصدر قاض في نيويورك يتولى النظر في قضية دفع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أموالا لشراء تكتّم ممثلة افلام إباحية عن علاقة جنسية تقول إنها جمعتها به، قراراً يمنع فيه المدّعى عليه من الإدلاء بتصريحات علنية ضد أشخاص على صلة بالمحاكمة.

وأمر القاضي خوان ميرشان ترامب بعدم توجيه انتقادات علنية لأشخاص يحتمل أن يكونوا شهوداً أو مدّعين عامين أو أفراداً في هيئة المحكمة أو عائلاتهم أو محلّفين.

وتأتي الخطوة بعد ساعات قليلة على توجيه ترامب انتقادات لاذعة للقاضي وابنته في سلسلة منشورات على منصته "تروث سوشال".