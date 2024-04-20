شكرا لقرائتكم خبر عن 750 بركانا نشطا في جنوب شرق آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت ثريا حلمي حازم، عالمة البراكين بجامعة كيبانجسان الماليزية في قسم علوم الأرض والبيئة، أنه يمكن أن تضر بعض البراكين النشطة في جنوب شرق آسيا والبالغ عددها 750 بركانا، ماليزيا في حال ثورانها.

وأضافت أن هذا قد يحدث رغم حقيقة أن ماليزيا تقع خارج الحزام الناري بالمحيط الهادئ. البراكين في جنوب شرق آسيا وأوضحت أن هناك حوالي 750 بركانا نشطا في المنطقة مصنفة باعتبارها نشطة أو محتملة النشاط، مبينة أن ثوران البراكين قد يؤثر على الجوانب الاقتصادية والصحية والبيئية.



وذكرت أن البراكين ذات الأثر المباشر ستكون تلك الأقرب إلينا، لكن شدة الأثر تعتمد على حجم الثوران ونوع البركان.

وواصلت قائلة: "على سبيل المثال، عند ثوران بركان جبل "روانج" في إندونيسيا، ألغيت العديد من رحلات الطيران لدينا بسبب الرماد البركاني في مجالنا الجوي".