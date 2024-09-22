شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تؤثر الإقامة خارج المملكة على معاش الضمان الاجتماعي؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح الحساب الرسمي للضمان الاجتماعي، عبر منصة "إكس"، التأثير المترتب على معاش المستفيد الذي يقيم خارج المملكة.

وقال الحسابـ صرف معاش الضمان الاجتماعي يتوقف إذا أقام المستفيد خارج المملكة لمدة 90 يومًا متصلة أو متفرقة وفقاً لنظام الضمان الاجتماعي.

ونصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة من نظام الضمان الاجتماعي على أنه "يستحق المعاش كل من استوفى الشرط التالي: "أن يكون سعوديًا مقيمًا إقامة دائمة في المملكة، وفقاً لما تحدده اللائحة من ضوابط".

كما نصت المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للنظام على أنه "يستفيد من المعاش السعودي المهم إقامة دائمة في المملكة ممن تتوافر لديه شروط الاستحقاق، وبعد في حكم المقدم إقامة دائمة من لا تتجاوز مدة وجودة خارج المملكة ثلاثة أشهر متصلة. أو منفصلة خلال السنة السابقة لتاريخ صرف المعاش .