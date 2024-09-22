شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إطلاقها التجريبي.. ماذا تقدم خدمة "آبل إنتليجانس"؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت شركة التكنولوجيا والإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل النسخة التجريبية العامة من خدمة الذكاء الاصطناعي آبل إنتليجانس مع إطلاق النسخ التجريبية من أنظمة التشغيل آي.أو.إس 1ر18 وآيباد أو.إس 1ر18 وماك أو.إس سيكويا 1ر.15.

واعتبارًا من الخميس الماضي أصبح في مقدور المشتركين في برنامج النسخ التجريبية لشركة آبل في الولايات المتحدة تجربة خاصية الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تسعى آبل إلى توفيرها في أنظمة التشغيل الخاصة بها منذ يونيو الماضي.





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وأشار موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا فإن خدمة آبل إنتليجانس متاحة حاليًا في الولايات المتحدة وباللغة الإنجليزية فقط.

في الوقت نفسه لن يتم توفير هذه الخاصية تمامًا في الاتحاد الأوروبي والصين بسبب عقبات تنظيمية وقانونية في السوقين.



أجهزة محددة من آبل



وبحسب آبل فإن الخاصية الجديدة متاحة تجريبيًا فقط لمستخدمي أجهزة آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس وأي هائف من طراز آيفون 16 الجديد في الولايات المتحدة.

يذكر أن موقع تك كرانش اختبر النسخة التجربيية للمطورين من نظام التشغيل آي.أو.إس 1ر18 من خلال عرضه للهاتف الذكي آيفون 16 برو ماكس.



ميزات آبل إنتليجانس



وتتيح إمكانيات الذكاء الاصطناعي في نظام التشغيل الجديد عدة خصائص عامة منها أدوات الكتابة عبر الأنظمة والتنظيف التلقائي للصور وأكبر تعديل في مساعد الأوامر الصوتية سيري منذ إطلاقه.

وتستفيد أدوات الكتابة من أنواع خصائص الذكاء الاصطناعي التوليدي المعروفة لأي شخص يتعامل مع منصة شات جي.بي.تي أو أي تطبيقات مماثلة.

وإلى جانب التدقيق اللغوي للنصوص وتلخيصها سيقوم آبل إنتليجانس بإعادة كتابة النص بأساليب متنوعة، منها الأسلوب المهني أو الودي أوالموجز.

كما يمكن للمستخدمين الاستفادة من خاصية الرد الذكي على رسائل البريد الإلكتروني وترتيبها حسب الأهمية وتلخيصها.

ومن المنتظر أن تضيف آبل المزيد من الخصائص إلى آبل إنتليجانس في وقت لاحق من العام الحالي.