أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في تصريح، إلى أنّ "الكونغرس الأميركي تبنّى بأغلبيّة ساحقة، مشروع قانون مساعدة مقدّرًا جدًّا، يعكس دعمًا ثنائيًّا قويًّا لإسرائيل، ويدافع عن الحضارة الغربيّة. شكرًا لأصدقائنا، شكرًا لأميركا".
وكان قد وافق مجلس النواب الأميركي، في وقت سابق السبت، بأغلبيّة ساحقة، على مشروع قانون لتخصيص 26.4 مليار دولار لإسرائيل. وأظهرت نتائج التّصويت أنّ 366 عضوًا بالكونغرس صوّتوا لصالح مشروع القانون، فيما عارضه 58 آخرون. وبعد موافقة مجلس النّواب، يتمّ إرسال الوثيقة إلى مجلس الشّيوخ الأميركي للنّظر فيها.
كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو: المساعدة الأميركية المقدّرة جدًا لإسرائيل هي "دفاع عن الحضارة الغربية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.