جلسة لمجلس الوزراء عصر الجمعة المقبل

يعقد مجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال جلسة عند الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع فيه 26/4/2024 في السراي الحكومي للبحث في جدول الأعمال الموزع سابقًا.

وكان قد وزع الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، بناء لطلب من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جدول أعمال جلسة لمجلس الوزراء وتتضمن 36 بندًا.