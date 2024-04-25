عبوة ناسفة جرفتها السيول في مديرية بيحان بشبوة تصيب مدنيين أحدهما طفل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 ـ أحمد حماد

أصيب مدنيان بينهما طفل بجروح، إثر انفجار عبوة ناسفة جرفتها السيول إلى منطقتهم في مديرية بيحان بمحافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن ضحايا هذه العبوة الجامحة هما كل من “أحمد علي العواضي 14 سنة، وليث ناصر العواضي 18 عاما”، وقد أصيبا بجروح متفرقة، نتيجة انفجار عبوة ناسفة جرفتها السيول الى منطقة “سائلة وادي بيحان”.

مكافحة علب الموت الجامحة

وقد باشر الفريق التاسع مسام اليوم في مديرية بيحان أعمال التطهير لمجاري السيول، حيث استطاع الفريق نزع لغم أرضي مضاد للدبابات، ومازال الفريق مستمراً في مهامه حرصاً من إدارة المشروع على تأمين حياة المدنيين.

وكان مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام قد وجه رسالات تحذير للأهالي في جميع الخليج 365 اليمنية، ومنها مديريات ‎بيحان شبوة، وحريب مأرب، ونعمان في البيضاء، من خطر الألغام والذخائر التي من الوارد أن تجرفها السيول من المواقع الملوثة إلى مناطق عدة مأهولة وزراعية بهذه المديريات نتيجة الأمطار.

ودعا مشروع مسام المزارعين ورعاة الأغنام والإبل في الوديان والمزارع والصحاري والقفار، خصوصاً في مناطق التماس، المزروعة بكثرة بالألغام، إلى الحذر من كلّ الأجسام الغريبة التي قد يجدونها والتي تجرفها سيول الأمطار الغزيرة وتعمل على نقلها من مكان موبوء إلى آخر آمن.

وناشد مشروع مسام المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أيّ جسمٍ غريبٍ يُشتبه بكونه لغماً أو عبوة ناسفة إلى الجهات المختصة وعدم الاقتراب من الأودية والجبال التي قد تكون ملوثةً بالألغام.