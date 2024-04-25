السياحة: إضافة 2767 غرفة فندقية جديدة وإعادة تشغيل 1245 هذا العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

عقد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، الاجتماع الدوري لمتابعة خطط ومستجدات تحسين جانب العرض بالمقصد السياحي المصري فيما يخص زيادة أعداد الغرف الفندقية وبما يساهم في استيعاب الأعداد السياحية المستهدفة وفي ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر.

وتابع الاجتماع، بحسب بيان وزارة السياحة والآثار، حجم النمو والتطور الذي شهدته أعداد الغرف الفندقية في مصر منذ بداية العام الجاري وحتى الآن.

وأوضح محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، أنه تم إضافة طاقة فندقية جديدة بلغ عددها 2767 غرفة فندقية، مُقسمة مابين افتتاح 11 فندقاً جديداً بطاقة 1503 غرفة، وبين توسعات في الطاقة العاملة ببعض المنشآت الفندقية بإجمالي 1264 غرفة.

وأضاف "عامر"، أن الجزء الثاني، يتمثل في غرف فندقية كانت مغلقة وتم إعادة افتتاحها من جديد وذلك منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مارس الماضي، حيث بلغت أعدادها 1245 غرفة فندقية بجميع فئات نجوميتها بمحافظات كل من القاهرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر، بجانب بعض المنشآت الفندقية العائمة.

وتم الإشارة خلال الإجتماع، إلى أنه من المتوقع افتتاح 25 ألف غرفة فندقية بنهاية عام 2024.

ولفت رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، إلى أن إجمالي أعداد الغرف الفندقية الجديدة، سواء ثابتة أو عائمة، التي تم افتتاحها أو إعادة تشغيلها خلال هذه الفترة على مستوى الجمهورية بلغ 4012 غرفة فندقية، ليصبح بذلك إجمالي الطاقة الفندقية الموجودة في مصر 222716 غرفة فندقية حتى نهاية مارس الماضي.