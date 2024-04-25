ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 34305 قتلى و77293 مصابًا

أكّدت وزارة الصحة في غزة، في بلاغ، أنّ "الاحتلال ارتكب 5 مجازر في القطاع راح ضحيتها 43 شهيدا و64 مصابا خلال 24 ساعة".

وعليه، أعلنت الوزارة عن "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 34.305 شهداء و77.293 مصابا منذ 7 تشرين الأول".