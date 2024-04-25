هيئة بحرية بريطانية: تلقينا تقريرًا عن واقعة على بعد 15 ميلًا بحريًا جنوب غرب عدن

أفادت هيئة عمليات التجارة البريطانية، عن تلقي تقرير عن واقعة على بعد 15 ميلًا بحريًا جنوب غرب عدن اليمنية.

ويأتي ذلك، في وقت تستمر فيه عمليات القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية تضامنًا مع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية، في البحرين الأحمر والعربي، كما أضافت إلى أهدافها السفن المرتبطة بأميركا وبريطانيا منذ شنّ جيش البلدين غارات جويّة داخل اليمن.