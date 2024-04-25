مجلس النواب مدد ولاية المجالس البلدية والاختيارية حتى أيار 2025

أقرّ مجلس النواب مشروع قانون معجل مكرر للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية المقدّم من النائب جهاد الصمد كما هو، وذلك لغاية 31 أيار 2025 كحدّ أقصى. هذا، وأقّر المجلس إقتراح قانون معجل مكرر رامي إلى تحديد القانون الواجب التطبيق على المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني، سندًا لأحكام القانون رقم 2014 على 289 والقانون 2017 على 59، المقدم من النواب جهاد الصمد، علي حسن خليل، إبراهيم كنعان، أمين شري، طوني فرنجية وحسن مراد.

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